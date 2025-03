Iașul are la dispoziție un miliard de euro: ce vor face cu banii Chirica și Alexe? Au lipsit dezbaterile reale pe buget din alți ani

Administrația locală și cea județeană vor avea la dispoziție în acest an aproape un miliard de euro. Cel puțin aceasta este estimarea de la început de an: Primăria Iași a prognozat un buget de 2,8 miliarde lei, iar Consiliul Județean (CJ) de 1,9 miliarde lei. Articolul Iașul are la dispoziție un miliard de euro: ce vor face cu banii Chirica și Alexe? Au lipsit dezbaterile reale pe buget din alți ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.

