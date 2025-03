O nouă tentativă a Primăriei de a prelua o fostă tabără școlară, aflată în stare deplorabilă. Revitalizarea va crea locuri de relaxare pentru ieșeni

03:40

Administrația locală și cea județeană vor avea la dispoziție în acest an aproape un miliard de euro. Cel puțin aceasta este estimarea de la început de an: Primăria Iași a prognozat un buget de 2,8 miliarde lei, iar Consiliul Județean (CJ) de 1,9 miliarde lei.