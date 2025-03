Bugetul județului a fost votat, în premieră, în unanimitate

06:40

Reținut de polițiști: tatăl acuzat de tentativă de omor după ce și-a aruncat copilul în latrină. Autoritățile judiciare din Iași investighează cazul nou-născutului găsit în latrina unei ferme din Vatra Pașcani. Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a preluat cazul, iar tatăl copilului, un bărbat de 33 de ani, a fost reținut pentru 24 de [...]