De la depou la padoc – „Să umplem cămara cățeilor!”

14:10

În perioada 10-12 aprilie 2025, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași organizează evenimentul „Zilele Porţilor Deschise", în cadrul căruia elevii de liceu vor avea ocazia să viziteze locurile emblematice ale universității, să interacționeze direct cu reprezentanții celor 15 facultăți ale UAIC și să participe la diverse activități interactive de informare și orientare academică. Accesul elevilor [...]