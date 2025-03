Bolojan merge, joi, la Paris, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coalition of the willing

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, merge joi, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea în Ucraina, care se desfășoară la Paris, anunță Administrația Prezidențială.

