La noapte trecem la ora de vară! Zeci de trenuri vor fi afectate

05:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În județul Vrancea, digitalizarea devine o prioritate pentru primării și instituțiile publice, care caută soluții eficiente pentru a îmbunătăți serviciile oferite cetățenilor. În acest context, DAB MSP (DAB IT OUTSOURCING SRL) se impune ca un partener de încredere, furnizând soluții IT complete, mentenanță continuă și servicii de securitate cibernetică. Astfel, administrațiile publice din Vrancea beneficiază […] Articolul DAB MSP (DAB IT OUTSOURCING SRL): Inovație și soluții IT pentru administrațiile din județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.