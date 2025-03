Trump vrea să-și exporte politica anti-DEI în Europa. Condiție pentru companii, dacă vor contracte cu guvernul SUA

18:10

Procurorul general al SUA Pam Bondi a declarat joi că mulți dintre judecătorii care au decis recent împotriva acțiunilor administrației președintelui american Donald Trump sunt incapabili să fie imparțiali și trebuie să fie înlăturați. „Mulți judecători trebuie să fie înlăturați", a declarat Bondi în cadrul unui interviu acordat la emisiunea „The Ingraham Angle" de pe