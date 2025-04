S-a scumpit școala la Iași: un milion de lei sala de clasă. Se extinde școala din cel mai mare sat ieșean care nu e centru de comună

03:10

„Totul a inceput de la covoarele țesute de străbunica", spune o artistă ieșeancă de doar 22 de ani, care are propria sa expoziție de artă, cu 40 de lucrări, în această lună. Tatiana Melnic, debutează în lumea artei contemporane cu prima sa expoziție personală, intitulată „Crafting Selves. Identity maintenance". Evenimentul are loc în perioada 1-30 aprilie la Galeria de Artă „Dana" din Iași, sub egida programului Young Artist's Project (YAP).