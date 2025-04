Al doilea sezon din „The Last of Us”, „Povestea slujitoarei”, „Hacks” şi Campionatul Mondial de snooker, din aprilie pe Max

În aprilie, pe Max, începe cel de-al doilea sezon din „The Last of Us", „Povestea slujitoarei" se apropie de final şi „Hacks", comedia premiată cu Emmy în 2024, revine cu un nou sezon. Pasionaţii de filme şi documentare pot urmări „Băieţii din barcă", regizat de George Clooney, şi producţia „Cerul de deasupra oraşului Zenica", un film tulburător despre perseverenţa şi puterea activiştilor dedicaţi. Pentru iubitorii de sport, Max transmite clasicul Tur al Flandrei, Campionatul Mondial de snooker şi Grand Slam Track, noua competiţie de atletism creată de fostul campion Michael Johnson.

