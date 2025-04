Curva neo-ortodoxă

10:00

Două reviste conservatoare americane au cerut Administrației Trump să-și retragă trupele de la baza militară din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Conform publicațiiilor respective, citate de Hotnews, este invocată decizia „nedemocratică" a autorităților române de a bloca candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Sub titlul „It's Time to Cut Romania Off", revista The American Conservative