Revista presei internaționale – 2 aprilie

18:30

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (31 martie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Autoritățile au marcat astăzi un an de la aderarea României la Spațiul Schengen de liberă circulație cu frontierele aeriene și maritime, pe 31 martie 2024. Un an de activitate are și aplicația e-DAC, care permite identificarea rapidă a persoanelor și a mijloacelor […]