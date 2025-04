Cum a fost la conferința RBL Cluj sau De la viziune la acțiune cu Anca Rarău

14:40

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv de Judecătoria Cluj-Napoca pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Incidentul a avut loc pe 30 martie 2025, când bărbatul a fost urmărit de polițiști pe o distanță de 18 km. Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, primul incident a […] The post Cluj: Un bărbat a fost arestat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului appeared first on ViaClujTV.