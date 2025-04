Donald Trump și JD Vance o susțin pe Marine Le Pen: „Eliberați-o!”

06:10

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, așa cum am anunțat Programul „fără viză în America” este momentan pus pe așteptare de către Administrația americană. Pentru perioada următoare vor fi reanalizate condițiile, pe care noi deja le-am îndeplinit, pentru intrarea în acest program. Vă recomand să aveți puțină răbdare, pentru că, așa cum am mai spus, în cele din urmă, această suspendare va fi suspendată.