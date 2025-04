Economistul Cristian Păun aruncă în aer taxa pe stâlp: NU aduce destui bani la buget și creează stres

12:10

România va cumpăra un sistem de rachete sol-aer Patriot mai performant, în locul celui donat anul trecut Ucrainei. Sistemul a fost deja plătit, susține premierul Marcel Ciolacu. „L-am contractat. Am și strâns toți banii, avem banii, am primit banii. Deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou”, a spus Ciolacu, întrebat […] Articolul România a plătit americanilor noul sistem Patriot, după ce țara noastră a donat unul Ucrainei apare prima dată în PS News.