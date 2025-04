Ministrul Justiției, lămuriri despre pensiile magistraților: Nu scad, dar se modifică etapizat vârsta de pensionare

11:50

Preşedintele interimar Ilie Bolojan afirmă că nu a primit date care să arate că vreunul dintre candidaţii la Preşedinţia României ar reprezenta un risc la adresa securităţii naţionale şi că nu are nici date care să ridice suspiciuni cu privire la anturajul sau la finanţatorii campaniilor candidaţilor la alegerile prezidenţiale din acest an. "Eu nu […]