Banca pentru Alimente Oradea a lansat o nouă campania de donare de alimente pentru Paști. Cum poți ajuta

18:30

Profesorul Colegiului Național Iosif Vulcan din Oradea reținut de procurorii bihoreni după ce a fost acuzat că a agresat sexual un copil de 9 ani, elev la aceeași școală, a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile, perioadă în care nu are voie să mai profeseze ori să comunice cu victima și cu părinții acesteia. Bărbatul cu pricina, Cătălin Marius Urs, este profesor de sport și are o experiență de 23 de ani în învățământ, motiv pentru care acuzațiile care i se aduc sunt și mai șocante.