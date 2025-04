Marcel Ciolacu, influencerul cu care se mândresc românii, pune McDonald’s-ul să ia Happy Meal de la micii producători locali

18:00

Domnul Nicușor Dan a fost întrebat de doamna Denise Rifai dacă ar fi dispus să se tundă la zero pentru voturi. Întrebarea, deși la prima vedere pare superficială, beneficiază de un context care îi dă […] The post Nicușor Dan, primarul general al apelor reci, s-ar tunde la zero dacă i-o cer bucureștenii appeared first on IMPACT.ro.