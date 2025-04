Un polițist a vrut să verifice aparatul drugtest: A fost nevoit să facă analize ca să demonstreze că nu se droghează

02:40

După o ședință-mamut, cu scântei – care a început cu mare întârziere și s-a prelungit până după ora 23:00 – Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat, în sfârșit, în cursul nopții de 3 spre 4 aprilie, proiectul de buget al Capitalei. Au votat pentru adoptarea bugetului 38 din cei 55 de consilieri generali.