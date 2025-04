LIVE TEXT - Război în Ucraina: Ucraina a ripostat cu un atac cu drone asupra regiunii ruse Briansk, unde un civil a fost ucis și altul a fost rănit

00:00

Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra lui Kryvyi Rih în regiunea Dnipropetrovsk pe 2 aprilie, ucigând cel puțin 14 persoane și rănind peste 50, a informat guvernatorul Serhii Lysak.Father and mother over the body of their murdered 15-year-old son. Citește mai departe...