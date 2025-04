Traian Băsescu i-a cerut demisia lui Marcel Ciolacu. Premierul: „Turnător ordinar”

16:30

În cadrul unei conferințe de presă, candidatul independent la Preşedinţia României, Nicușor Dan a fost întrebat astăzi ce are în plus față de Crin Antonescu. Acesta a afirmat faptul că „nu îi place PSD-ul”, relatează News.ro. Nicușor Dan a fost întrebat ce are în plus față de Crin Antonescu „Nu-mi place PSD-ul. Vorbind serios pe subiectul […]