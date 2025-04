Vaccin intranazal împotriva gripei aviare H5N1, dezvoltat de cercetători

12:10

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că Ion Iliescu cu siguranţă a făcut analiza situaţiei interne şi internaţionale şi nu ar avea ce comenta în situaţia actuală, respectiv primele alegeri prezidenţiale în care PSD nu are propriul candidat. ”Ion Iliescu este preşedintele care a strâns toate formaţiunile importante politice, inclusiv minorităţile naţionale şi au făcut pactul de la Snagov, care ne-a trimis în NATO”, crede actualul lider al social-democraţilor, adăugând că ”Ion Iliescu a hotărât direcţia României, respectiv spre vest”. În plus, afirmă Ciolacu, ”PSD-ul are un candidat în Crin Antonescu, împreună cu o coaliţie”.