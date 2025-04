Ministrul Energiei, mesaj din Azerbaijan: România, partener solid pentru securitatea energetică regională

13:00

Doi trimiși speciali ai prim-ministrului, respectiv ai Guvernului, se află în Statele Unite ale Americii, unde urmează să poarte discuții cu reprezentanți ai Administrației Trump, a anunțat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Șeful Executivului a precizat înainte de ședința de guvern că unul dintre cei doi emisari a plecat din țară și, de miercuri, se află […] The post Premierul Ciolacu anunță că doi emisari speciali ai României se află la Mar-a-Lago pentru discuții în principal despre vize: Schimbăm abordarea. Administrația Trump funcționează altfel first appeared on caleaeuropeana.ro.