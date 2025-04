Europa vrea mințile luminate ale Americii: „Obscurantismul de peste Ocean e șansa noastră”

05:00

60% dintre tinerii din Generația Z cred că liderii politici, inclusiv președintele SUA Donald Trump, alimentează un limbaj misogin în mediul online. Această „cultură toxică a băieților" determină tot mai multe tinere să renunțe la rețelele sociale, conform unui sondaj recent realizat de Amnesty International UK. Sondajul publicat de The Independent s-a desfășurat în februarie …