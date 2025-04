Cum să faci praf cea mai mare putere economică a lumii în 70 de zile? Lecția lui Donald Trump!

11:30

Decizia administrației Trump de a impune un tarif vamal de 20% asupra produselor europene zguduie din temelii două dintre cele mai emblematice industrii ale băuturilor fine: coniacul francez și vinurile italiene. Aflate deja sub presiunea unei piețe globale în scădere și a tensiunilor comerciale cu China, aceste sectoare se confruntă cu o criză fără precedent …