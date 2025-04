China reacţionează la noile tarife americane: 'Piaţa a vorbit'

18:40

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat sâmbătă reacţia and #39;slabă and #39; a ambasadei americane în Ucraina după o lovitură mortală, cu o zi înainte, în oraşul Krivi Rig, reproşându-i în special că îi este and #39;teamă and #39; să spună că racheta care a lansat atacul venea din Rusia