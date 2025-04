Ungaria, aproape sa-i fie interzis dreptul de vot in UE: „Joaca in echipa Putin”

10:30

Exercitii la scara larga ale Bundeswehr vor avea loc la Hamburg, in Germania, incepand cu 25 septembrie, pentru a demonstra gradul de pregatire al trupelor in fata unui eventual atac rusesc. Cotidianul german Bild mentioneaza ca, in cadrul manevrelor „Red Storm Bravo”, in oras vor stationa personal militar, coloane de vehicule de marfa, spitale mobile...