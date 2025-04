Asociația Muzicală GrafoArt: Casa Dinu Lipatti – în pericol

15:10

Marcel Ciolacu a anunțat că România urmează să primească un model nou de sistem PATRIOT din SUA. „Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Culmea, ne vine un model nou!”, a declarat premierul. România primește un nou sistem PATRIOT în locul celui donat Ucrainei Anunţul a […]