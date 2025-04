Horoscop zilnic: 7 aprilie

23:10

Echipa de fotbal Paris Saint-Germain a cucerit al 13-lea titlu de campioană a Franței din istoria sa, după ce a învins sâmbătă pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formația Angers SCO, în etapa a 28-a din Ligue 1. Parizienii au marcat unicul gol al meciului de pe Parc des Princes în repriza secundă, prin … The post PSG, campioană pentru a 13-a oară în istorie, în Ligue 1 appeared first on spotmedia.ro.