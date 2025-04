Cel mai mic stimulator cardiac din lume se alimentează din fluidele corpului și se dizolvă după folosire. Mai mic decât un bob de orez!

03:10

Fostul președinte Barack Obama a lansat un apel către cetățenii americani, universități și firme de avocatură să reziste agendei politice a administrației Trump și i-a avertizat pe americani că ar putea fi nevoie de „sacrificii reale" pentru a apăra valorile democratice. Fostul lider democrat a conturat imaginea unei administrații care încearcă să răstoarne ordinea internațională …