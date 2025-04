Cum distruge Trump unul dintre cele mai puternice exporturi ale Americii

09:50

Statele Unite plănuiesc să convingă zeci de țări cu care negociază noi acorduri comerciale să-și limiteze legăturile cu China. În schimbul acestui lucru, taxele de import nu vor fi majorate. Unul dintre principalii susținători ai acestei inițiative este secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care i-a prezentat deja planul președintelui american Donald Trump, scrie The Wall … The post WSJ: SUA vor cere țărilor care doresc tarife mai mici să-și limiteze cooperarea cu China appeared first on spotmedia.ro.