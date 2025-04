Horoscop 29 aprilie 2025 – Trebuie să vă schimbați obiceiurile

16:40

Bursele internaționale au fost cuprinse de panică, după ce Donald Trump a refuzat să cedeze în privința tarifelor sale uriașe, pe care le compară cu administrarea de medicamente. Luni, piețele asiatice au suferit pierderi importante în primele ședințe de tranzacționare, în timp ce contractele futures pe indici din New York au deschis în scădere puternică, […]