Duminică, Retroparada mașinilor istorice la Lumea Copiilor

Gabriel Peșa are 52 de ani, dar arată ca la 30 și susține că știe exact ce trebuie făcut pentru a obține acest lucru. Astăzi, în cadrul conferinței „Biohacking: viitorul medicinei longevității sau experiment periculos?”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, el va dezvălui tehnicile care l-au ajutat să își […] The post Gabriel Peșa, românul care a descoperit secretul tinereții la 52 de ani, prezent astăzi la Conferința Senatului Științific al FDVDR first appeared on Ziarul National.