LIVE - TEXT Călin Georgescu iese din silenzio stampa în interviul cu Tucker Carlson anunţat de Realitatea Plus

14:20

Beijingul a denunţat miercuri and #39; and #39;acuzaţiile nefondate and #39; and #39; ale Kievului potrivit cărora and #39; and #39;mult mai mulţi and #39; and #39; cetăţeni chinezi luptă alături de forţele ruse contra Ucrainei, după anunţul capturării a doi soldaţi chinezi în estul acestei ţări, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează.