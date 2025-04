Papa Francisc a vizitat un penitenciar din Roma în Joia Mare

18:40

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi şefa guvernului italian Giorgia Meloni au o and #39; and #39;relaţie foarte specială and #39; and #39; şi intenţionează să colaboreze în chestiuni precum încheierea războiului din Ucraina, a declarat un înalt oficial american, în timpul vizitei de joi la Casa Albă a premierului italian, relatează ANSA, de la care transmitem cele ce urmează.