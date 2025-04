David Popovici stabilește un nou record național în proba de 50 m liber

13:50

Roma Rise este cel mai nou proiect finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, care își propune să sprijine tinerii romi, cultivându-le cunoștințele și competențele, pentru combaterea discriminării și dezvoltarea expresiei libere. Numele Roma Rise este o abreviere pentru Roma Resilience: Investing in Skills and Exchange (Reziliență Roma: Investind în Competențe și Schimburi) și pune […] The post Ateliere online și programe de mobilități internaționale pentru comunitatea de tineri rromi appeared first on ViaClujTV.