Joia Mare: Semnificaţie, tradiţii şi obiceiuri – Ce este interzis să faci în Joia celor 12 Denii

11:20

Iulius Mall Cluj îi invită pe cei mici la o activitate specială de Paște: ateliere gratuite de încondeiat ouă în stil tradițional, organizate în zilele de marți și miercuri, 15 – 16 aprilie 2025. Evenimentul este dedicat copiilor cu vârste între 5 și 10 ani. Activități de Paște pentru copii la Iulius Mall Cluj În […] The post Descoperă tradițiile pascale – Ateliere creative de încondeiat ouă pentru copii appeared first on ViaClujTV.