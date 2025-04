Haos la Casa de Pensii. Sistemul, iarăși, nu merge. Care pensionari iau pensii mai mici?

15:50

Istoricul Mădălin Hodor, vicepreşedinte al CNSAS, a declarat joi că declaraţia dată de Crin Antonescu la Securitate, după plecarea din ţară a prietenului său, are două pagini, el arătând că în baza acestui document, Consiliul a dat verdictul de necolaborare cu Securitatea. Mădălin Hodor a declarat într-o intervenţie la Antena 3 că, din ce ştie […] Articolul Mădălin Hodor: Declaraţia dată de Crin Antonescu la Securitate are două pagini. Noi am văzut-o apare prima dată în PS News.