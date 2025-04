UPDATE-Şase morţi la New York, în urma prăbuşirii unui elicopter în râul Hudson, în largul Manhattanului

Şase persoane au murit joi, după ce un elicopter s-a rupt şi s-a prăbuşit ”pe spate” în râul Hudson, între Manhattan şi faleza New Jersey, ultimul dintr-o serie de dezastre aviatice care au avut loc în Statele Unite, potrivit unor martori şi unui oficial, relatează The Associated Press.

