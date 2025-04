Legătură între căsătorie și demență? Ce-a arătat cel mai recent studiu

12:10

Ianis Hagi (26 de ani) primește o veste proastă în Scoția. Aflat în ultimele luni de contract cu Rangers, Ianis Hagi riscă să fie tras pe linie moartă la echipa de pe Ibrox Park. Scoțienii susțin că timpul lui Ianis Hagi la Rangers se scurge și lasă de înțeles că nu va mai fi utilizat, … The post Ianis Hagi primește o veste proastă appeared first on spotmedia.ro.