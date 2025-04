Ciorile au noțiuni de geometrie? E prima specie la care s-a descoperit acest talent!

22:20

Biletele de o zi sunt acum disponibile în număr limitat la prețul de 449 RON. FOMO – The Festival Of Modern Owners lansează o nouă categorie de bilete, One Day Tickets, oferind acces pentru o singură zi la sesiunile cu speakeri internaționali ce vor avea loc pe scena principală de la Sala Palatului. Speakeri internaționali care inspiră la nivel global … The post FOMO – The Festival Of Modern Owners aduce speakeri internaționali la Sala Palatului și lansează biletele de o zi appeared first on spotmedia.ro.