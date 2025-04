Riscurile adicțiilor la adolescenți, de la alcool, tutun sau droguri

14:10

Alteța Sa Regală Principesa Sofia a participat marți, 8 aprilie 2025, la întâlniri cu elevii și personalul Liceului Teoretic Elf din Cluj-Napoca, parte din rețeaua programului The Duke of Edinburgh's International, un program de dezvoltare personală destinat tinerilor și recunoscut la nivel global. Elevii au avut ocazia să vorbească despre pasiunile lor și să-și demonstreze