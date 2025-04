O primărie din Oltenia le datorează profesorilor o sumă uriașă, bani de navetă. „Le-am pus la dispoziție locuințe în localitate”

02:15

Temperaturile negative neașteptate pentru aprilie l-au lăsat pe un arădean fără recolta de căpșuni. A investit 4.000 – 5.000 euro doar în acest an. De neînțeles, spune fermierul, este că firmele de asigurări nu acceptă să încheie polițe, așa că an de an truditorii pământului contorizează pagubele.