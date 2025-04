Rânjetul lui Putin pentru că poate

15:20

Agenția Associated Press a difuzat înregistrări video cu urmările atacului devastator efectuat de Rusia în orașul ucrainean Sumî în 13 aprilie. Două rachete balistice au lovit centrul orașului în jurul orei 10:15, în timp ce oamenii se adunau pentru a sărbători Duminica Floriilor, potrivit oficialilor. Filmări de la fața locului, publicate pe canalele oficiale, au … The post Imagini greu de privit. Cum arată acum orașul ucrainean Sumî, după atacul devastator cu rachete al Rusiei appeared first on spotmedia.ro.