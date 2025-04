Razbunare pentru Sumi: Brigada rusa care a bombardat de Florii, lovita dur de ucraineni

19:30

„Am primit astazi o delegatie a Congresului Statelor Unite ale Americii, aflata in vizita in Romania. Le-am multumit partenerilor americani pentru Parteneriatul Strategic, un element-cheie al politicii externe si al arhitecturii de securitate nationala. Faptul ca Romania a fost o tara sigura in ultimii ani ne-a permis sa atragem investitii si sa ne dezvoltam in...