Nhood România: oferta de entertainment din centrele comerciale, în creștere

23:50

Cercetătorii de la Institutul George Barițiu (IIGB) vor aduce sub aceeași cupolă antreprenori și manageri reprezentativi ai Transilvaniei,… The post Centru de Cercetări Antreprenoriale la Cluj. De la Nuclearelectrica, la Porsche appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.