I Corinteni 11, 23-32

22:10

Începând din 1982, în fiecare an, la 18 aprilie, este sărbătorită Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor, zi dedicată celebrării şi promovării patrimoniului cultural. Data a fost adoptată de Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor - ICOMOS, în cadrul unei conferinţe generale a UNESCO. Tema ediției din acest an este „Patrimoniu rezilient în fața dezastrelor și conflictelor”. Sub acest generic, la începutul lunii aprilie, la Chișinău a avut loc cea de-a doua ediție a trainingului regional UNESCO dedicat combaterii traficului ilicit de bunuri culturale ucrainene. Evenimentul a reunit experți și oficiali din Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia, Ungaria și Slovacia.