JD Vance a sosit în Italia pentru a se întâlni cu Giorgia Meloni şi a sărbători Paştele la Vatican

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul nu va permite Iranului să se doteze cu arma nucleară, afirmând că a întreprins and #39; and #39;nenumărate and #39; and #39; acţiuni and #39; and #39;publice şi secrete and #39; and #39; care au întârziat programul nuclear iranian cu and #39; and #39;aproape un deceniu and #39; and #39;, transmite AFP, care indică cele ce urmează.