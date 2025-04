Mii de credincioşi au participat la procesiunea „Drumul Crucii” la Ierusalim, în Vinerea mare

17:30

China trimite soldati in Ucraina pentru a castiga experienta directa pe campul de lupta si a o folosi pentru razboaie viitoare, relateaza publicatia americana The Hill. Un fost ofiter de informatii occidental a spus ca aproximativ 200 de soldati chinezi lupta de partea Rusiei in Ucraina. Aceasta informatie a fost confirmata partial de doi oficiali americani, […] Articolul Presă SUA: China a trimis 200 de soldați să lupte în Ucraina pentru a căpăta experiență în războiul cu drone apare prima dată în PS News.