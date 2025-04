Trenurile lui Anchidin au fost oprite din drum de bombardamentele Hamas. Ele era prevăzute pentru ruta Iași – București

16:20

Organizatorii French Open îi vor aduce un omagiu lui Rafael Nadal, campion de 14 ori, în ziua de deschidere a ediţiei din acest an a Grand Slam-ului, la un an după ce spaniolul a jucat ultimul său meci pe zgura de la Roland Garros, relatează Reuters, citată de news.ro. Articolul Rafael Nadal, omagiat la ediţia din acest an a turneului de la Roland Garros apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.