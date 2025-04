Primirea Sfintei Lumini la Biserica Sfantului Mormant. Lumina este adusa credinciosilor de Patriarhul Ierusalimului (Video)

21:20

Fostul premier Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca Elena Lasconi are in sondaje un scor real de pana in 7% si ca ramanerea ei in cursa prezidentiala il ajuta pe Crin Antonescu sa intre in turul doi. „Ce face dna Lasconi, faptul ca se incapataneaza sa candideze chiar in conditiile in care pe toate sondajele…...